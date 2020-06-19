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"ناقشنا المستحقات".. مسؤول تركي: أنقرة مستعدة "لإعادة إعمار ليبيا"

07:50 م الجمعة 19 يونيو 2020
"ناقشنا المستحقات".. مسؤول تركي: أنقرة مستعدة "لإعادة إعمار ليبيا"

فايز السراج

وكالات:
أكد مسؤول تركي رفيع المستوى، أن بلاده مستعدة للبدء في "إعادة إعمار ليبيا"، لافتا إلى أن المسؤولين في أنقرة ناقشوا مع حكومة الوفاق مستحقات الشركات التركية.
وقال المسؤول التركي في تصريحات لرويترز، نقلتها فضائية العربية، الجمعة، إن الوفد التركي إلى حكومة الوفاق في طرابلس، ناقش معها مستحقات الشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، بالإضافة إلى "السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف الطاقة والعمليات المتعلقة بها"، في إشارة إلى استغلال أنقرة لموارد الشعب الليبي.
وأعربت جامعة الدول العربية ودول غربية عدة عن رفضها التدخل التركي في ليبيا، الذي قالت أنقرة إنه شرعي بعد توقيع اتفاقيتين مع حكومة فايز السراج في طرابلس، إحداهما تتعلق بتعيين الحدود البحرية والتي تنتهك حقوق دول الجوار، والأخرى مهدت لتقديم الدعم العسكري للسراج، الذي جاء على شكل أسلحة تلقتها ميليشياته، ومرتزقة نقلتهم أنقرة من سوريا إلى ليبيا، بالإضافة إلى وجود مستشارين عسكريين أتراك هناك.
والأربعاء، اجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة طرابلس، لإجراء محادثات ادعت أنقرة أنها "تهدف إلى وضع نهاية للقتال"، إلا أن مسؤولا تركيا كشف عن "دوافع أنقرة الحقيقية".

فايز السراج ليبيا أنقرة تركيا

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