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مدينة تولسا الأمريكية تفرض حظرا جزئيا قبيل حملة ترامب الانتخابية

07:20 م الجمعة 19 يونيو 2020
مدينة تولسا الأمريكية تفرض حظرا جزئيا قبيل حملة ترامب الانتخابية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا حادا لمواجهة المحتجين المعارضين له اليوم الجمعة، قبيل استئناف تجمعات حملته الانتخابية مطلع الأسبوع، حيث فرض مسؤولون محليون حظر تجول جزئي في المنطقة المحيطة بموقع الحدث.
وقال ترامب على تويتر، قبيل يوم من حشد يوم السبت إن "أي محتجين أو فوضويين، محرضين، لصوص، أو سيئ السمعة ممن سيتوجهون إلى (ولاية) أوكلاهوما، رجاء إدراك أنه لن يتم التعامل معكم مثلما حدث في نيويورك أو سياتل أو مينيابولس، بل سيكون المشهد مختلفا كثيرا".
وأعلن جي تي باينوم عمدة مدنية تولسا أمرا بحظر تجوال مساء يوم الخميس، مشيرا إلى مخاوف بشأن حدوث اضطرابات.
وقال العمدة إن "أشخاصا من جماعات منظمة متورطة في سلوك عنيف أو مدمر في الولايات الأخرى، يخططون للسفر لمدينة تولسا بغرض إحداث اضطرابات داخل التجمع الانتخابي والمنطقة المحيطة به".
وكانت هناك احتجاجات في أنحاء البلاد ضد قسوة الشرطة والعنصرية لأسابيع وحتى الآن. وفي بعض الحالات، شهدت المظاهرات أعمال عنف ونهب. وكان مثل هذا السلوك سمة الاحتجاجات الأولية إلى حد كبير، لكنه بدأ في الانحسار منذ ذلك الحين.

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