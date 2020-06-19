العراق:تسجيل 69 حالة وفاة و1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن تسجيل 69 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 25717 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب البيان، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 925 حالة ،في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 12252.
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