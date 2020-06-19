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المركز الليبي لحقوق الإنسان: ميليشيات الوفاق وتركيا مسؤولتان عن تجنيد أطفال في ليبيا

06:43 م الجمعة 19 يونيو 2020
المركز الليبي لحقوق الإنسان: ميليشيات الوفاق وتركيا مسؤولتان عن تجنيد أطفال في ليبيا

تجنيد أطفال - ارشيفية

وكالات:
قال المركز الليبي لحقوق الإنسان، إن ميليشيات الوفاق وتركيا مسؤولتان عن تجنيد الأطفال بشكل كبير في عموم ليبيا، وبخاصة في مصراتة.
ووفقًا لموقع "الحدث"، أكد المركز الليبي أن ميليشيات الوفاق وتركيا تستهدف المراهقين والقصّر في دور الأيتام والتغرير بهم مقابل الأموال.
وأضاف المركز أن تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة حيث يتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار).
الأهداف الأساسية لتجنيد الأطفال هي دور رعاية الأيتام ويزج بالأطفال على الجبهات دون أي تدريب.

تجنيد أطفال ليبيا المركز الليبي لحقوق الإنسان ميليشيات الوفاق تركيا

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