السعودية تتخطى حاجز الـ150 ألف إصابة بفيروس كورونا
الرياض - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150292 حالة.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - تسجيل (1849) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (95764) حالة.
كما سجلت 45 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.
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