السعودية تتخطى حاجز الـ150 ألف إصابة بفيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150292 حالة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - تسجيل (1849) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (95764) حالة.

كما سجلت 45 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.