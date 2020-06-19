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السعودية تتخطى حاجز الـ150 ألف إصابة بفيروس كورونا

06:14 م الجمعة 19 يونيو 2020
السعودية تتخطى حاجز الـ150 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150292 حالة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - تسجيل (1849) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (95764) حالة.

كما سجلت 45 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.

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Asha
فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية

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