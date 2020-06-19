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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل حوالي 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

05:59 م الجمعة 19 يونيو 2020
ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل حوالي 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ
أعلن مسؤولو الصحة بولاية فلوريدا الأمريكية عن تسجيل 3 آلاف و822 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولاية الأمريكية بلغ حتى الآن 89 ألفاً و748 شخصاً على الأقل.
وأضاف مسؤولو الولاية أن هذه الأعداد الجديدة تمثل الحصيلة اليومية الأعلى للمصابين بالفيروس داخلها حتى الآن.
وكانت ولاية فلوريدا قد سجلت أمس 3 آلاف و207 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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