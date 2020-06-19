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ميركل: الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

05:50 م الجمعة 19 يونيو 2020
ميركل: الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

أنجيلا ميركل

بروكسل - أ ش أ

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأضافت المستشارة الألمانية -خلال مؤتمر بالفيديو جمع قادة الاتحاد الأوروبي نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن العقوبات التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي ومن بينها قطاع النفط، كان من المقرر لها أن تنتهي هذا الشهر لكن "سيتم تمديدُها 6 أشهر أخرى.

كانت هذه العقوبات قد فُرضت للمرة الأولى على موسكو عقب اندلاع النزاع شرقي أوكرانيا وإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014، ويتم تجديدها كل 6 أشهر منذ ذلك الحين.

هذا المحتوى من

Asha
أنجيلا ميركل روسيا الاتحاد الأوروبي

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