الصحة العالمية تنذر: جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع
وكالات:
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع.
وأعلن غيبريسوس، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.
تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى أمس الخميس، 8 ملايين و500 ألف، توفي منهم ما يزيد على 451 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و414 ألفا، وفق موقع "Worldometers".
وفي العالم العربي، فقد ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا أمس في سلطنة عمان والبحرين والكويت، فيما سجل المغرب وفلسطين إصابات جديدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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50437
عدد المصابين
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13528
عدد المتعافين
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1938
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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8477948
عدد المصابين
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4444418
عدد المتعافين
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452225
عدد الوفيات
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