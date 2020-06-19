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اليابان تطلق تطبيقًا مجانيا لكشف مخالطة المصابين بـ"كورونا"

05:43 م الجمعة 19 يونيو 2020
اليابان تطلق تطبيقًا مجانيا لكشف مخالطة المصابين بـ"كورونا"

كورونا في اليابان

طوكيو -أ ش أ
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إطلاقها تطبيقا مجانيا على الهواتف الذكية ينبه مستخدميه إلى أنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة اليابانية شددت على أنه تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية ولا يتم جمع بيانات التعريف الشخصية من المستخدمين.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي -خلال مؤتمر صحفي- إن التطبيق "لا يجمع أي معلومات شخصية بشكل عام ومن الممكن أن يستخدمه الاشخاص دون قلق"، مشجعا على تحميل التطبيق للمساعدة في منع تفشي "كوفيد-19".
وأعلنت اليابان اليوم رفع آخر القيود التي كانت قد فرضتها على السفر بين المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. وقالت الحكومة "إن انتشار الفيروس قد أُبقي تحت السيطرة"، موضحة أن المسافرين بدأوا في العودة إلى محطات السكك الحديدية والمطارات، في حين أعيد فتح عدد من أماكن الترفيه في جميع أنحاء البلاد.

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