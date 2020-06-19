أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

انقسام جديد في صفوف المعارضة الماليزية بسبب أنور ومهاتير

04:14 م الجمعة 19 يونيو 2020
انقسام جديد في صفوف المعارضة الماليزية بسبب أنور ومهاتير

مهاتير محمد

بانكوك- (د ب أ):

انقسم ائتلاف (تحالف الأمل) الماليزي المعارض اليوم الجمعة بشأن اختيار المرشح لخلافة رئيس الوزراء الحالي المحاصر بالمشاكل محيي الدين ياسين، قبل التصويت بحجب الثقة عنه والمقرر في يوليو المقبل.

وجاء الانقسام في الوقت الذي اختلف فيه الائتلاف على ترشيح رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد ليحل محل محيي الدين.

وقال حزب عدالة الشعب، أحد فصائل المعارضة الرئيسية، في بيان إنه "قرر عدم تأييد" مهاتير محمد وإنه سيدعم بدلا منه زعيم الحزب ومنافس مهاتير القديم، أنور إبراهيم.

وقال حزبان معارضان آخران في الائتلاف إنهما "فوجئا" بالإعلان، زاعمين أن أنور ليس لديه ما يكفي من الدعم البرلماني ليكون رئيسا للوزراء.

وانشق محيي الدين، الذي شغل حقيبة الأمن الداخلي خلال الفترة الثانية لتولي مهاتير رئاسة الوزراء، عن حلفائه السابقين لتشكيل حكومة جديدة بعد أسبوع من استقالة مهاتير.

وتعهد مهاتير وقد تملكه الغضب بإقالة محيي الدين متهما إياه بالخيانة وقلب نتيجة انتخابات 2018.

مهاتير محمد ائتلاف تحالف الأمل الماليزي محيي الدين ياسين

الخبر التالى:

وزارة الخارجية الأمريكية تدعم التحول الديمقراطي في السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرتبات والعلاوات على المعاشات..3 إجراءات ينتظرها المصريون في "يوليو السعيد"