انقسام جديد في صفوف المعارضة الماليزية بسبب أنور ومهاتير

بانكوك- (د ب أ):

انقسم ائتلاف (تحالف الأمل) الماليزي المعارض اليوم الجمعة بشأن اختيار المرشح لخلافة رئيس الوزراء الحالي المحاصر بالمشاكل محيي الدين ياسين، قبل التصويت بحجب الثقة عنه والمقرر في يوليو المقبل.

وجاء الانقسام في الوقت الذي اختلف فيه الائتلاف على ترشيح رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد ليحل محل محيي الدين.

وقال حزب عدالة الشعب، أحد فصائل المعارضة الرئيسية، في بيان إنه "قرر عدم تأييد" مهاتير محمد وإنه سيدعم بدلا منه زعيم الحزب ومنافس مهاتير القديم، أنور إبراهيم.

وقال حزبان معارضان آخران في الائتلاف إنهما "فوجئا" بالإعلان، زاعمين أن أنور ليس لديه ما يكفي من الدعم البرلماني ليكون رئيسا للوزراء.

وانشق محيي الدين، الذي شغل حقيبة الأمن الداخلي خلال الفترة الثانية لتولي مهاتير رئاسة الوزراء، عن حلفائه السابقين لتشكيل حكومة جديدة بعد أسبوع من استقالة مهاتير.

وتعهد مهاتير وقد تملكه الغضب بإقالة محيي الدين متهما إياه بالخيانة وقلب نتيجة انتخابات 2018.