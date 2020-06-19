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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1510

04:13 م الجمعة 19 يونيو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1510

كورونا في لبنان

بيروت- ( د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الجمعة إلى 1510 إصابة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 32.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 10 إصابات من بين المقيمين و 5 أصابة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1510 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 32 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 6 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 960 .

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص البي سي آر لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية .

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