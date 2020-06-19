مقتل 8 من مسلحي المعارضة السورية في عفرين

دمشق- ( د ب أ):

قتل عدد من مسلحي فصائل المعارضة السورية في هجوم شنه مسلحون ينتمون لوحدات حماية الشعب الكردي اليوم الجمعة .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية،رفض تسميته، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) العناصر الثمانية من فيلق المجد التابع للجيش السوري الحر المعارض .

وتشهد منطقة عفرين التي سيطرت عليها فصائل المعارضة مدعومة من الجيش التركي في شهر مارس عام 2018 هجمات متكررة تشنها خلايا تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي ضد مواقع فصائل المعارضة التي تتهم الوحدات بالوقوف خلف التفجيرات في منطقة عفرين.