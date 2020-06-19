أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مقتل 8 من مسلحي المعارضة السورية في عفرين

02:54 م الجمعة 19 يونيو 2020
مقتل 8 من مسلحي المعارضة السورية في عفرين

أرشيفية

دمشق- ( د ب أ):

قتل عدد من مسلحي فصائل المعارضة السورية في هجوم شنه مسلحون ينتمون لوحدات حماية الشعب الكردي اليوم الجمعة .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية،رفض تسميته، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) العناصر الثمانية من فيلق المجد التابع للجيش السوري الحر المعارض .

وتشهد منطقة عفرين التي سيطرت عليها فصائل المعارضة مدعومة من الجيش التركي في شهر مارس عام 2018 هجمات متكررة تشنها خلايا تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي ضد مواقع فصائل المعارضة التي تتهم الوحدات بالوقوف خلف التفجيرات في منطقة عفرين.

عفرين فصائل المعارضة السورية مقتل مسلحين حماية الشعب الكردي

الخبر التالى:

إغلاق تشيناي الهندية 12 يوما بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار دولة.. أول تعليق من "التعليم" على مطالبات "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة