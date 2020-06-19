"احتجازه تجاوز المعقول"..محكمة تركية تقضي بعدم دستورية اعتقال القيادي الكردي صلاح دميرتاش

أنقرة- (بي بي سي):

قضت المحكمة الدستورية التركية العليا بإخلاء سبيل القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، والإقرار بأن احتجازه لفترة طويلة انتهك حقوقه المكفولة له بموجب الدستور التركي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الاعتقال تجاوز الوقت المعقول"، مطالبة بإخلاء سبيله، وقاضية بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي لدميرتاش.

واعتقل دميرتاش، في نوفمبر عام 2016، عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وواجه دميرتاش عقوبة السجن لمدة قد تصل ل142 عاماً، في حال إدانته.

وأوضحت صحف محلية أنه رغم قرار إخلاء سبيل دميرتاش، إلا أنه لن يخرج من السجن؛ لاتهامه على ذمة قضية أخرى رفعت ضده أثناء اعتقاله.

وفي عام 2018، حكم على دميرتاش بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية"، بسبب خطابٍ ألقاه في احتفال كردي بالعام الجديد، عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.