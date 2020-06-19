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تونس ستستقبل السائحين اعتبارا من 27 يونيو

02:32 م الجمعة 19 يونيو 2020
تونس ستستقبل السائحين اعتبارا من 27 يونيو

وزير السياحة التونسي محمد علي التومي

تونس- (بي بي سي):

قال وزير السياحة التونسي محمد علي التومي لبي بي سي عربي إن تونس ستفتح أبوابها للسياح اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الجاري لكنه خفض من التوقعات حول الموسم السياحي لان العالم يتعاطى مع نظام جديد يتصل بالسفر.

وأضاف أن على الشركات السياحة التعامل مع معطيات جديدة فرضها وباء كورونا منها اشتراط الدولة التونسية إجراء فحص ال بي سي ار للكشف عن الفيروس قبل المجيء إلى تونس.

وقال إن تحديد 50 بالمئة كحد أقصى لطاقة استيعاب منشآت القطاع السياحي ترافق مع إقرار الحكومة مبلغ 500 مليون دينار لمساعدة هذا القطاع الذي يعمل فيه نحو أربعمائة الف موظف.

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