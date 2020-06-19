بولتون: ترامب أعطى الصين الضوء الأخضر لبناء معسكرات اعتقال مسلمى الإيغور

واشنطن- (بي بي سي):

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض، جون بولتون، بأنه "خائن"، وذلك بعد نشر عدة صحف مقتطفات من كتاب بولتون المعنون "الغرفة التي شهدت الأحداث"، والذي وجه فيه اتهامات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانعدام الأهلية.

وقال بومبيو في بيان "إنه لأمر مؤسف وخطير في ذات الوقت أن يكون دور جون بولتون الأخير هو دور الخائن الذي أضر بأمريكا عندما انتهك الثقة المقدسة بينه وبين شعبها".

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى لمنع بولتون من نشر الكتاب استنادا إلى مخاطر تمس الأمن القومي.

واتهم ترامب بولتون، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "بالكذب"، مشيراً إلى أنه خرق القانون بإدراجه معلومات في غاية السرية في الكتاب.

وكان أكثر ما نقلته صحيفتا واشنطن بوست ووول ستريت جورنال الأمريكيتان، عن كتاب بولتون، إثارة للعجب هو قول بولتون إن ترامب منح الرئيس الصيني الضوء الأخضر لبناء معسكرات الاعتقال لاحتجاز أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من المجموعات، في يونيو 2019 ، أثناء وجودهما في أوساكا، خلال قمة مجموعة العشرين.

وفي كتابه، أورد بولتون: " وفقا لمترجمنا، قال ترامب إن على الرئيس شي أن يمضي قدما في بناء المعسكرات وهو ما رأى ترامب أنه الشيء الصحيح الذي يجب عمله".

وأضاف أن مسؤولا بارزا آخراً بالبيت الأبيض قال إن ترامب أدلى بتصريحات مماثلة خلال زيارته للصين في نوفمبر عام 2017.

وذلك على الرغم من انتقاد إدارة ترامب بشدة للاحتجاز الجماعي لأقلية الإيغور المسلمة في معسكرات، وتصديقها على قرار يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متورطين في احتجاز الإيغور.