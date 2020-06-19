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بدء المرحلة الأولى من دراسة المناعة تجاه كورونا في روسيا

01:20 م الجمعة 19 يونيو 2020
بدء المرحلة الأولى من دراسة المناعة تجاه كورونا في روسيا

بدء المرحلة الأولى من دراسة المناعة تجاه كورونا في

وكالات:

ستبدأ في يونيو المرحلة الأولى من دراسة كبيرة متكاملة عن مناعة سكان روسيا تجاه مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وسيشارك فيها البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد من 22 منطقة في البلاد، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين"روس بوتريبنادزور": "يقترح في الدراسة، وعن طريق أخذ العينات العشوائية، مشاركة الأطفال من عام واحد إلى 17 عاما ضمنا، وكذلك البالغين من ست فئات عمرية 18-29 سنة، و 30-39 سنة، و40-49 سنة، و50-59 سنة، و60-69 سنة، وكذلك 70 سنة وأكبر من ذلك".

ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وبالنسبة للبحوث المختبرية، سيتم استخدام منظومة الاختبار- طريقة تحليل انزيم المقايسة المناعية، لتحديد الأجسام المضادة IgG تجاه فيروس SARS-CoV-2 ، التي ينتجها المركز العلمي للميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية في "روس بوتريبنادزور".

وأضاف البيان: "تعتبر الحصانة الجماعية للسكان، عاملا مقيدا في مجال انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعتبر المراقبة المصلية بهدف دراسة مناعة السكان ضد فيروس كورونا المستجد، خلال ظروف جائحة كوفيد-19 ، من العناصر الضرورية للمراقبة الوبائية، لأن مقاومة هذا المرض تحددها حالة مناعة السكان".

فيروس كورونا روسيا المناعة

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