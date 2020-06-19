كورونا في بريطانيا : الإصابات 301935 والوفيات 42373

لندن- (د ب أ):

سجلت المملكة المتحدة 301935 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة وصل إلى 42373 ، في حين تعافى 1313 مصابا.

وسجلت المملكة المتحدة أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 20 أسبوعا