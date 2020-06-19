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رئيس النواب الليبي يبحث مع سفيرة فرنسا بليبيا تطورات الملف الليبي

11:27 ص الجمعة 19 يونيو 2020
رئيس النواب الليبي يبحث مع سفيرة فرنسا بليبيا تطورات الملف الليبي

عقيلة صالح

بنغازي- (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في اتصال هاتفي- مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير دو هيلين، تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في بيان أوردته بوابة افريقيا الإخبارية- اليوم الجمعة أن الجانبين بحثا سُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، حيث أكدا ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين.

وأشار البيان إلى أن الحل في ليبيا سياسي وعلى وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وبضرورة وقف التدخلات الخارجية واحترام السيادة الليبية والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد .

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها لمجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

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