مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر أوخوتسك
موسكو- (أ ش أ):
أعلن مركز الدفاع الوطني الروسي أن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية حلقت لاعتراض قاذفات أمريكية من طراز "بي 52 إن" فوق بحر أوخوتسك بالشرق الأقصى الروسي، مشيرا إلى أن الطائرات الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية .
وذكر بيان لمركز الدفاع الوطني الروسي اليوم الجمعة بأنه تم اكتشاف ومرافقة اثنتين من قاذفات القنابل من طراز "بي 52 إن " التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قبل الدفاعات الجوية للمنطقة العسكرية الشرقية، التي تقوم بواجبها في المياه المحايدة لبحر أوخوتسك.
وأضاف البيان أنه على مسافة كبيرة من حدود الدولة الروسية، كانت طائرات القوات الجوية الأمريكية تٌرافق باستمرار من قبل وسائل المراقبة الروسية.
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