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روسيا تسجل 181 وفاة و 7972 إصابة جديدة بكورونا

11:21 ص الجمعة 19 يونيو 2020
روسيا تسجل 181 وفاة و 7972 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بفيروس كورونا المستجد جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 7841 وفاة و569063 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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