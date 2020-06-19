روسيا تسجل 181 وفاة و 7972 إصابة جديدة بكورونا
11:21 ص الجمعة 19 يونيو 2020
موسكو- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بفيروس كورونا المستجد جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 7841 وفاة و569063 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
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