اليابان: آبي لن يزور موسكو لحضور عرض يوم النصر
طوكيو- (أ ش أ):
أعلن نائب المدير العام لمكتب الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية هيديكي أوياما أن رئيس الوزراء شينزو آبي لن يزور العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل لحضور العرض الاحتفالي بالذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وقال هيديكي أوياما - أمام لجنة لمجلس المستشارين "المجلس الأعلى للبرلمان الياباني"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة - "إن آبي لن يحضر العرض الذي يقام في العاصمة الروسية الأربعاء المقبل".
وكان آبي قد تلقى الدعوة لحضور العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 9 مايو الماضي قبل تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.. كما كان مقررا أن يعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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