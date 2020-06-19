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القوات الهندية تقتل 8 مسلحين في تبادل لإطلاق نار بإقليم كشمير

11:08 ص الجمعة 19 يونيو 2020
القوات الهندية تقتل 8 مسلحين في تبادل لإطلاق نار بإقليم كشمير

القوات الهندية

سريناجار- (د ب أ):

أعلن مسؤولون عسكريون هنود اليوم الجمعة مقتل ثمانية مسلحين خلال عمليات إطلاق نار منفصلة وقعت أثناء هجوم شنته قوات الأمن الهندية ضد المتمرديين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وشنت فرق مشتركة من قوات الأمن والجيش الهندي أمس الخميس عمليات في شوبيان وبامبور عقب تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الكولونيل راجيش كاليا إن العمليات أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين في شوبيان، وثلاثة في بامبور حتى صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن العمليات لا تزال مستمرة.

وأشار الكولونيل راجيش إلى مقتل مسلح في تبادل لإطلاق النار في بامبور أمس الخميس، في حين لجأ مسلحان إلى مسجد قريب.

وقال ضابط الشرطة فيجاي كومار صباح اليوم الجمعة، إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لإجبار المسلحين الاثنين على الخروج من المسجد، موضحا أن القوات الهندية تمكنت من قتلهما، دون المساس بقدسية المكان.

وقتلت قوات الأمن الهندية خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 24 مسلحا، بينهم ستة من كبار قادة المسلحين.

ويشهد القسم الهندي من كشمير حركة تمرد إنفصالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وتقول الهند إن باكستان، التي تسيطر على الشطر الآخر من كشمير، تدعم المسلحين الكشميريين، وهي تهمة تنفيها إسلام آباد وتصف المسلحين بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.

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