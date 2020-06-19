أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الطيران الكويتي: 1795 عالقاً مصرياً يغادرون عبر 12 رحلة جوية

08:15 ص الجمعة 19 يونيو 2020
الطيران الكويتي: 1795 عالقاً مصرياً يغادرون عبر 12 رحلة جوية

أرشيفية

الكويت - (أ ش أ):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الجمعة، مغادرة 1795 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأسكندرية)؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية.
وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنهم 680 راكبا إلى سوهاج، و4 رحلات على متنهم 680 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركات طيران (شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر)، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة اير كايرو، وشركة طيران (المصرية) وشركة النيل للطيران وشركة العربية - مصر.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، أمس الخميس، مغادرة 1275 من العالقين المصريين في الكويت إلى خمس محافظات، هي (القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والأسكندرية)؛ وذلك عبر 9 رحلات جوية.

هذا المحتوى من

المصريين العالقين بالخارج رحلات جوية الكويت

الخبر التالى:

خبير مكافحة الأوبئة بأمريكا: لا ضرورة لمزيد من إجراءات الحجر الواسعة في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصين تكشف المادة الوراثية لفيروس التفشي الجديد في بكين