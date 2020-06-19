إزالة تمثال لكريستوفر كولومبوس في سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

أزيل تمثال مثير للجدل للمستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد أن أعرب المحتجون عن مخاوفهم من أنه يرمز للقمع.

وأفادت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن مجلس المدينة قام بتفكيك التمثال البالغ وزنه طنين، والذي نصب عام 1957، بعد أن تعرض للتخريب في الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة.

ووصفت كاثرين ستيفاني المسؤولة بالمدينة في بيان نشر على تويتر عملية الإزالة بأنها "خطوة ضرورية"، وقالت إن النصب يمثل "الأسس المؤلمة" لتاريخ البلاد.

وقالت ستيفاني "يجب علينا جميعا أن ندين كل من العبودية والقهر والاحتلال ... التمثال يمثل نسخة خيالية من تاريخنا يحتفل بالرجل بينما يتجاهل الأذى الذي تسببت به أفعاله".

وفي الأسبوع الماضي، تم قطع رأس تمثال لكولومبوس في مدينة بوسطن. وأضرمت النيران في أخر وألقي في بحيرة في ولاية فرجينيا.

واندلعت مظاهرات "حياة السود مهمة" في العديد من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد، رجل أمريكي من أصل أفريقي أعزل توفي أثناء تقييده من قبل ضابط شرطة في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.

ويستهدف المتظاهرون التماثيل التي يقولون إنها تمثل اضطهاد الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى.

وكان كولومبوس واحدًا من أوائل الأوروبيين في العالم الجديد وغالبًا ما يشار إليه باسم مكتشف أمريكا. ومع ذلك، ينتقد المؤرخون ونشطاء الحقوق المدنية كولومبوس لاستعباده للأمريكيين الأصليين.

وقالت ستيفاني "إن إزالة التمثال ليست محوا للتاريخ"،مضيفة "أن الأمر يتعلق بإظهار الحب لأصدقائنا وجيراننا الذين يتضررون في الوقت الراهن، وللمجتمعات التي تضررت منذ قرون".