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كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:07 ص الجمعة 19 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، والتي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة .

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ارتفاع اجمالي الحالات إلى 12 الفا و 306 أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت أن من بين الـ49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محليا و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سول و11 في كيونجكي و6 في دايجون و3 في جيجو.

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