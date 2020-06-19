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رئيس الوزراء الأسترالي: هناك دولة تشن هجمات إلكترونية على البلاد

02:55 ص الجمعة 19 يونيو 2020
رئيس الوزراء الأسترالي: هناك دولة تشن هجمات إلكترونية على البلاد

سكوت موريسون

كانبرا - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن "بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية متزايدة من جهة إلكترونية فاعلة متطورة مقرها إحدى الدول".

ولم يفصح موريسون عن اسم تلك الدولة، وقال إنه كشف عن التهديد علنيًا لرفع مستوى الوعي.

وقال موريسون للصحفيين: "المنظمات الأسترالية مستهدفة حاليًا من قبل جهة إلكترونية فاعلة متطورة تابعة لدولة".

وأضاف: "يستهدف هذا النشاط المنظمات الأسترالية عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في جميع مستويات الحكومة والجهات الصناعية والمنظمات السياسية والمؤسسات التعليمية والصحية ومقدمي الخدمات الأساسية ومشغلي البنية التحتية الحيوية الأخرى".

وتابع أنه على الرغم من أن التهديد كان مستمرًا، إلا أن الهجمات ازدادت بشكل متواتر "على مدى عدة شهور".​

سكوت موريسون هجمات إلكترونية أستراليا

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