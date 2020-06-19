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مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

12:22 ص الجمعة 19 يونيو 2020
مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

وزارة الخارجية المصرية

وكالات:

استنكرت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مصر في بيان صدر عن الخارجية، الخميس، على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

وعلى نحو متزامن، تعرض شمال العراق لقصف إيران، فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان العراق، الأربعاء.

وقصفت المدفعية الإيرانية، قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وكانت القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران تعرضت الثلاثاء أيضا لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

التدخلات العسكرية التركية العراق إيران إقليم كردستان

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