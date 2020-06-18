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الأمم المتحدة: 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة

10:40 م الخميس 18 يونيو 2020
الأمم المتحدة: 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة

الأمم المتحدة

وكالات:

أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية.

قبل ذلك كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن انتهاكات للقانون الإنساني تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسماري على "فيسبوك" فيديو يوثق هذه الانتهاكات من خلال استخدام سيارات إسعاف في عمليات إرهابية.

والثلاثاء، أقرت حكومة الوفاق في طرابلس لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

الأمم المتحدة ليبيا مجموعات مسلحة أحمد المسماري

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