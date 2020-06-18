ترامب: بولتون يحاول الانتقام بسبب إقالته
واشنطن - (أ ش أ):
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريحات المدوية لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون الذي يصدر له كتاب في غاية الحساسية الأسبوع المقبل عن عمله في البيت الأبيض على مدى عام ونصف العام.
وكتب ترامب - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، أن "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".
وأضاف ترامب أن الكثير من "التصريحات السخيفة"، التي ينسبها إلي لم أقلها يوما "خيال بحت"، معتبرا أن بولتون يحاول فقط الانتقام بسبب إقالته.
وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه - في وقت سابق - اتهامات لبولتون بـ"خرق القانون" بسبب كتابه الذي يحكي فيه عن تجربته في البيت الأبيض.
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