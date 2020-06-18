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اليمن يحذر مجلس الأمن من خزان النفط العائم "صافر"

10:17 م الخميس 18 يونيو 2020
اليمن يحذر مجلس الأمن من خزان النفط العائم "صافر"

محمد عبد الله الحضرمي

صنعاء - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مجلس الأمن الدولي، إلى إيلاء اهتمام أكبر بموضوع تدهور خزان صافر العائم المختطف من قبل ميليشيات الحوثي .

وشدد وزير الخارجية اليمني في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس، على ضرورة الحد من استخدام الخزان العائم صافر كورقة ضغط سياسية حوثية دون اكتراث للتداعيات الخطيرة التي ستتسبب بها الكارثة البيئية المحتملة على مستقبل اليمن.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، تطرقت إلى خطورة وضع الخزان النفطي صافر، حيث تمنع ميليشيات الحوثي وصول فريق فني من الأمم المتحدة، لصيانة الخزان الذي يحمل نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ومهدد بالانفجار، ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

بدوره، أكد الوزير البريطاني اهتمام بلاده الكبير بموضوع حل قضية خزان صافر العائم لتفادي حدوث أي كارثة في المنطقة،معربا في الوقت ذاته عن دعمه لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وأن يحل السلام والاستقرار أيضا في اليمن ككل في المستقبل القريب.

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Asha
محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني مجلس الأمن خزان النفط العائم

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