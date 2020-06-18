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السعودية.. إعادة فتح المساجد في مكة المكرمة الأحد بعد انقطاع دام 3 أشهر

09:36 م الخميس 18 يونيو 2020
السعودية.. إعادة فتح المساجد في مكة المكرمة الأحد بعد انقطاع دام 3 أشهر

مسجد

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، أنه سيتم إعادة فتح المساجد في مكة المكرمة، اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أنه تم تهيئة جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة البالغ عددها تقريبا 1560 مسجدًا، لاستقبال المصلين في صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في المساجد: "سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذن لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها".

ولا يزال العمل متواصلا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مكة المكرمة بمشاركة عدة جهات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف.

إعادة فتح المساجد مكة المكرمة فتح المساجد فيروس كورونا السعودية

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