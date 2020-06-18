"التعاون في تقاسم مياه النيل".. البنك الدولي يكشف متطلبات تمويل "سد النهضة"

وكالات:

كشف رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الموافقة على تمويل سد النهضة تعتمد على توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، بالإضافة إلى حفاظ أديس أبابا على حوار بناء مع دول الجوار والتعاون حول تقاسم مياه النيل.

وقال مالباس، في تغريدة على موقع "تويتر"، الخميس "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول متطلبات البنك الدولي للموافقة على تمويل سد النهضة".

وأضاف "من المهم توحيد متطلبات الصرف، وأن تخوض إثيوبيا مع جيرانها حار بناء ومستدام، بالإضافة إلى التعاون في تقاسم حصص المياه".

وتابع "نجاح إثيوبيا، هو نجاح إفريقيا".

هذا ووصف وزير الري، محمد عبد العاطي، مساء الأربعاء، مفاوضات سد النهضة، التي أجريت على مدار الفترة الماضية بأنها لم تحقق تقدما يذكر وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطي، في بيان رسمي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إن المفاوضات التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وأضاف أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

كما سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.