الكويت تعدل مواعيد الحظر ليبدأ من السابعة اعتبارا من الأحد
وكالات:
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا اعتبارا من صباح الأحد المقبل 21 يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
كما قرر المجلس إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع خيطان المشمولة بالعزل، اعتبارا من صباح الأحد.
وأوضح المجلس أن العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مستمر.
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