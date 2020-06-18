ترامب يعترف بوجود عنصرية ممنهجة في بلاده

واشنطن - (د ب أ):

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود " بعض" العنصرية الممنهجة في البلاد ، لكنه أصر على أن المستويات آخذة في الانخفاض، وفقا لمقابلة اجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله "اعتقد أنه ليس هناك أي عنصرية. ولكن للأسف، ربما يكون هناك البعض. يمكنني القول أيضًا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي".

وتبذل إدارته جهودا مضنية لمحو فكرة العنصرية الممنهجة، في محاولة لتركيز الانتباه على فكرة "وجود عناصر سيئة " داخل مؤسسات مثل أقسام الشرطة

ونسب ترامب لنفسه الفضل في تعميم ذكرى أمريكا وأفريقيا التي يتم الاحتفاء بها في 19 من يونيو بمناسبة نهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "لقد فعلت شيئا جيدا ، حيث جعلت التاسع عشر من يونيو مشهورا . هذا حدث هام بالفعل ، وموعد هام ولكن لم يسمع عنه أحد من قبل".

ويتم احياء هذا الحدث بشكل منتظم من قبل مجتمع السود ، و لكنه اجتذب شعبية بشكل مطرد في بقية البلاد ، حيث تخطط بعض الشركات والولايات لجعله عطلة مدفوعة الأجر.

كان ترامب يعتزم عقد اجتماع جماهيري في التاسع عشر من شهر يونيو في تولسا التي كانت في عام 1921مسرح مجزرة عنصرية عندما هاجم البيض شركات للسود. وقام ترامب بتغيير موعد الاجتماع الجماهيري وسط احتجاج.

في المقابلات الأخيرة، حاول ترامب التراجع عن بعض سياساته المتشددة خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد وحشية الشرطة والعنصرية ، حيث ذهب إلى حد القول إن اتحادات كرة القدم الأمريكية المحترفة يجب أن تعيد النظر في توظيف كولين كايبرنيك.

ولطالما وجه ترامب انتقادات إلى كايبرنيك واللاعبين الآخرين الذين ركعوا خلال النشيد الوطني ، وهو ما فعلوه احتجاجًا على وحشية الشرطة.