أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار الأسبوع المقبل

06:54 م الخميس 18 يونيو 2020
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 134 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات الخمسية يوم الأربعاء وفي السندات السباعية يوم الخميس المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامين بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 45 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 38 مليار دولار.

كانت وزارة الخزانة قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بقيمة92 مليار دولار على ثلاثة شرائح هي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار ،واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 19 مليار دولار.

وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن بيع سندات

الخبر التالى:

جائحة كورونا تكبد حكومات الولايات والمحليات الأمريكية 17 مليار دولار من ضرائب الفنادق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. "الأطباء" تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية