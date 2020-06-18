الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 134 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات الخمسية يوم الأربعاء وفي السندات السباعية يوم الخميس المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامين بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 45 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 38 مليار دولار.

كانت وزارة الخزانة قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بقيمة92 مليار دولار على ثلاثة شرائح هي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار ،واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 19 مليار دولار.