الجزائر تسجل 117 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 11385.

وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 811.

وعن حالات الشفاء، قال فورار إن بلاده سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شفاء 135 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 8078.