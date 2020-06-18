مصر توضح حقيقة فرض رسوم تأشيرة دخول للسائحين من السعودية والخليج

وكالات:

علقت السفارة المصرية في الرياض على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن العمل بفرض القاهرة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج.

وقالت السفارة المصرية، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس إن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية.

هذا وأعلن وزير الطيران المدني محمد منار، الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، قال محمد منار إنه ابتداء من مطلع يوليو ستبدأ حركة الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطيران سيعود بشكل تدريجي مع بعض الدول.