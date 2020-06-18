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الخارجية تناشد المصريين في ليبيا الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات

05:14 م الخميس 18 يونيو 2020
الخارجية تناشد المصريين في ليبيا الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

نجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً في وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، في الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا -سبق ظهورهم في أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام- وجرت إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ اليوم الخميس، بأنه فور ورود الأنباء والمعلومات حول احتجاز المواطنين، تم البدء فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وبالتواصُل مع المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا والتي نثمن جهودها واستجابتها السريعة، أسفر ذلك عن سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون مع الأشقاء في ليبيا وانطلاقًا من حرص الدولة المصرية على أمن وسلامة مواطنيها في الداخل والخارج.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصًا على سلامتهم وذويهم، لا سيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق بليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية ليبيا الميليشيات المسلحة

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