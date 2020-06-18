أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

04:58 م الخميس 18 يونيو 2020
العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها كوادر طبية.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم تسجيل 40 حالة موجبة، بينها 6 من الكوادر الطبية، من خلال 184 مسحة تم فحصها في مختبر الصحة العامة في بعقوبة.

وأوضحت أن 6 حالات اكتسبت الشفاء التام، وبذلك يكون العدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء 134 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليبلغ عدد المتوفين 31 في المحافظة.

هذا المحتوى من

ديالي العراق فيروس كورونا

الخبر التالى:

9 قتلى في انفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية بأفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. "الأطباء" تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية