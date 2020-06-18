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الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الصفراء بصعدة

04:57 م الخميس 18 يونيو 2020
الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الصفراء بصعدة

الجيش اليمني - ارشيفية

عدن- (أ ش أ):

كبدت قوات الجيش اليمني مسنودة بمدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأحبطت عملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر المليشيا بمديرية الصفراء بصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني حاصرت مليشيا الحوثي الانقلابية من ثلاث محاور في جبال "الغرابة والجربة والمقصوص" ومثلث الصفراء من اتجاه تباب "الكازمي وعارف" ومن اتجاه مسطرة "مكحله" بعد محاولتهم التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني.

وأشار إلى أن مروحيات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات قادمة من "جبل رهوان" ووادي "عار" كانت تحاول استقدام عناصر لإسناد المليشيا.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني مليشيا الحوثي اليمن

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