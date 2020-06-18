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وزير الخارجية الإماراتي يهنئ نظيره العراقي بتسلّمه مهام منصبه الجديد

04:54 م الخميس 18 يونيو 2020
وزير الخارجية الإماراتي يهنئ نظيره العراقي بتسلّمه مهام منصبه الجديد

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل

بغداد- (أ ش أ):

تلقّى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم الخميس، من نظيره الإماراتيّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة بمناسبة تسلّمه منصب وزير خارجيّة العراق.

وأكد حسين - بحسب بيان لوزارة الخارجية نقلته الوكالة العراقية للأنباء - ضرورة العمل المُشترَك، وتنسيق الجُهُود في المحافل الدوليّة.. وقال "إن العلاقة بين الشعبين تاريخيّة، ومبنيّة على مصالح وعمل مُشترَك بين الجانبين".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن شكره لمواقف الإمارات الداعمة لبلاده، داعياً إلى تعزيز العمل المُشترك لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة التي تمرّ بما المنطقة.. مضيفا "لدينا فرص تعاون في ساحات مختلفة، منها الاقتصاد والنفط والغاز".

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عبد الله بن زايد آل نهيان العراق الإمارات فؤاد حسين

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