كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و412 والوفيات 6093
أمستردام - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49,412 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6093 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
49219
عدد المصابين
-
13141
عدد المتعافين
-
1850
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8282519
عدد المصابين
-
4026150
عدد المتعافين
-
446257
عدد الوفيات
إعلان