أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و412 والوفيات 6093

04:48 م الخميس 18 يونيو 2020
كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و412 والوفيات 6093

فيروس كورونا

أمستردام - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49,412 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6093 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

فيروس كورونا كوفيد 19 هولندا

الخبر التالى:

رئيس وزراء فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني مواجهة تهديد إسرائيل بالضم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. "الأطباء" تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية