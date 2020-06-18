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إيران تختبر صواريخ كروز من الجيل الجديد خلال تدريبات عسكرية في بحر عمان

03:32 م الخميس 18 يونيو 2020
إيران تختبر صواريخ كروز من الجيل الجديد خلال تدريبات عسكرية في بحر عمان

أرشيفية

طهران- (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الخميس أن إيران اختبرت بنجاح صواريخ كروز من الجيل الجديد، وذلك خلال تدريبات عسكرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وأوضحت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية اليوم، أنه تم إطلاق صواريخ قصيرة وبعيدة المدى خلال هذه التدريبات بنجاح من الساحل ومن منصات السفن.

وتقول القناة الإيرانية إن هذه الصواريخ أنتجت في الداخل بالتعاون بين وزارة الدفاع والبحرية الإيرانية.

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إيران بحر عمان اختبار صاروخ

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