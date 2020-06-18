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قطر: 4 وفيات و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:25 م الخميس 18 يونيو 2020
قطر: 4 وفيات و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 86 وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1267 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 84,441 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1470 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 63,642 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4869 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 309,670.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

فيروس كورونا وزارة الصحة القطرية قطر

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