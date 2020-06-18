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السعودية تدين العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية

03:23 م الخميس 18 يونيو 2020
السعودية تدين العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية

الجيش التركي -ارشبفية

الرياض- (أ ش أ ):

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، العدوان التركي والإيراني الذي وقع الثلاثاء الماضي على الأراضي العراقية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - عن شجبها للعدوان ووصفته بأنه تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية، مؤكدة أن ما جرى يعتبر انتهاكًا سافرا لسيادة العراق، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

يذكر أن، تركيا وإيران شنتا قصفا متزامنا الثلاثاء الماضي على قرى حدودية مع العراق، واستهدف الطيران التركي مقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني، بينما استهدفت مدفعية إيرانية منظمتين كرديتين معارضتين للنظام الإيراني.

وأدانت دول عربية وغربية الهجوم واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.

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