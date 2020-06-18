مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الجنوب
الرياض- (أ ش أ):
قالت قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية قدمت مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي في الجنوب.
وبحسب القناة يتضمن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية.
كما يشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، وتضمن أيضا تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.
وأوضحت القناة أن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
49219
عدد المصابين
-
13141
عدد المتعافين
-
1850
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8282519
عدد المصابين
-
4026150
عدد المتعافين
-
446257
عدد الوفيات
إعلان