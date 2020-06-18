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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الجنوب

03:19 م الخميس 18 يونيو 2020
مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الجنوب

السعودية

الرياض- (أ ش أ):

قالت قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية قدمت مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي في الجنوب.

وبحسب القناة يتضمن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية.

كما يشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، وتضمن أيضا تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

وأوضحت القناة أن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

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