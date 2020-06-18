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النمسا تعلن استعادة حرية السفر بشكل كامل مع أسبانيا اعتبارا من بعد غد

02:18 م الخميس 18 يونيو 2020
النمسا تعلن استعادة حرية السفر بشكل كامل مع أسبانيا اعتبارا من بعد غد

أرشيفية

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت النمسا اليوم الخميس استعادة حرية السفر بشكل كامل مع أسبانيا اعتبارا من بعد غد السبت.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج - في تصريحات اليوم - إنه تم إنهاء صلاحية قيود الدخول المتعلقة بجائحة (كورونا) اعتبارا من 20 يونيو الجاري.

ومن جانب أخر، بحث وزير خارجية النمسا في (فيينا) اليوم مع نظيره الألماني هيكو ماس ترتيبات رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأوضح الوزير النمساوي أنه جرى تبادل لوجهات النظر النمساوية والألمانية حول النقاط الساخنة للسياسة الخارجية والأمنية الحالية للاتحاد الأوروبي.

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