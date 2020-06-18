العراق يستدعي السفير الإيراني احتجاجا على قصف مدفعي على الحدود

بغداد- (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، ردا على قصف مدفعي شنته قوات إيرانية على قرى عراقية.

وذكرت قناة السومرية العراقية، أن الخارجية أدانت القصف الذي شنته قوات إيرانية على قرى عراقية تقع على الحدود، ودعتها لاحترام سيادتها.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفت مدفعيا الثلاثاء الماضي مقرين تابعين لفصيلين كرديين معارضين للنظام الإيراني.

وجاء هذا القصف تزامنا مع قصف جوي شنته طائرات تركية على مواقع بنفس القرى التي استهدفتها مدفعية الحرس الثوري.