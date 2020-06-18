شكري يستقبل نظيره اليوناني لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

وكالات:

استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، لدفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل على طاولة المباحثات.

وبحسب ما نقلته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فإن المباحثات ستتطرق إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان وزير خارجية اليونان أكد، الاثنين الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا".

وقال دندياس إن "مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة للتدخل في ليبيا مرفوضة".

وكان دندياس بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس الماضي، خلال اتصال مرئي، تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.