الرئيس الجزائري يهنئ العاهل المغربي بنجاح عملية جراحية اجراها مؤخرا
الجزائر- (أ ش أ):
بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برقية للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة اجرائه عملية جراحية مؤخرا.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية"تلقيتُ ببالغ الارتياح والاطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله العليّ القدير على نعمته وعظيم فضله، داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية ويمدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل مكروه".
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