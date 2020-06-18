أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الرئيس الجزائري يهنئ العاهل المغربي بنجاح عملية جراحية اجراها مؤخرا

01:36 م الخميس 18 يونيو 2020
الرئيس الجزائري يهنئ العاهل المغربي بنجاح عملية جراحية اجراها مؤخرا

عبد المجيد تبون

الجزائر- (أ ش أ):

بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برقية للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة اجرائه عملية جراحية مؤخرا.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية"تلقيتُ ببالغ الارتياح والاطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله العليّ القدير على نعمته وعظيم فضله، داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية ويمدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل مكروه".

هذا المحتوى من

الجزائر عبد المجيد تبون محمد السادس ملك المغرب

الخبر التالى:

الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا